Final Ninja Zero è un gioco platform d'azione creato da Nitrome. È il prequel di Final-Ninja a cui puoi giocare su Poki. In questo gioco assumi il ruolo di Takeshi, lo stesso eroe del primo gioco Final Ninja. È ambientato quarant'anni prima degli eventi di Final Ninja. Scopri di più sul passato di Takeshi mentre affini le tue abilità ninja. Ci sono 24 livelli in Final Ninja Zero. Corri, salta, muoviti furtivamente, usa shuriken, ganci e molto altro per completare tutti i livelli! Sei pronto per essere l'eroe definitivo in Final Ninja Zero? Muovi: tasti freccia A/D o sinistra/destra Furtivo: tasto freccia S o giù Salta: tasto freccia W o su Usa il gancio: (tieni premuto) il pulsante o il dito sinistro del mouse Final Ninja Zero era creato da Nitrome come gioco flash e successivamente emulato in HTML5 da AwayFL. Gioca agli altri giochi flash di Nitrome su Poki: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Caos nelle caverne, Ammutinamento, Skywire, Tiro doppio, Soggetto test verde e Soggetto test blu

