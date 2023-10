Cave Chaos è un gioco platform creato da Nitrome. Sei un minatore il cui obiettivo è fuggire da una grotta che sta crollando. Inizia subito a correre e raccogli il bottino lungo il percorso prima di raggiungere la fine del livello. Salta sopra le scatole velocemente ma con attenzione per evitare di cadere lungo le rocce. Non dimenticare di sfruttare i potenziamenti come il doppio salto, l'invincibilità e le bombe. C'è così tanto da esplorare a Starfish Cove. Gioca a Cave Chaos con un amico per massimizzare il divertimento! Muovi: tasti WASD o freccia Salta: barra spaziatrice Cave Chaos è stato creato da Nitrome come gioco flash e successivamente emulato in HTML5 da AwayFL. Gioca agli altri giochi flash di Nitrome su Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Cave Chaos 2, Ammutinamento, Skywire, Twin Shot, Soggetto test verde e Soggetto test blu

