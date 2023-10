Twin Shot 2 è un gioco platform d'azione creato da Nitrome. In questo gioco controlli gli angeli che sconfiggono i nemici usando arco e frecce. Completa ben 150 livelli emozionanti ed unici, quindi tuffati gratuitamente nel pacchetto di espansione Good and Evil su Poki! Spara a creature blu volanti, melme rosse, mostri oscuri e molto altro nel seguito del classico sparatutto. Non dimenticare di condividere Twin Shots 2 con i tuoi amici e confrontare i tuoi punteggi tra loro! Muovi - A/D o tasti freccia sinistra/destra Salta - W o tasto freccia verso l'alto Freccia di fuoco - F o barra spaziatrice Twin Shot 2 è stato creato da Nitrome come un gioco flash e successivamente emulato in HTML5 da AwayFL. Gioca agli altri giochi flash di Nitrome su Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3, Cave Chaos, Cave Chaos 2, Ammutinamento, Skywire, Twin Shot, Soggetto test verde e Soggetto test blu

