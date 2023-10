Swindler 2 è un gioco puzzle platform creato da Nitrome. Continua l'avventura più viscida da dove l'avevi interrotta! Prendi il controllo della nostra amata creatura di melma verde e aiutala a raggiungere ancora una volta gli scrigni del tesoro in ogni livello! Usa i tasti freccia per girare la mappa e raccogliere tutti gli oggetti di valore sul tuo cammino controllando la velocità e mantenendo l'equilibrio su una corda. Swindler è tornato per un gioco drop and roll più grande e migliore, pieno di puzzle! Vai avanti e inizia a oscillare! Muovi - Tasti freccia Raccogli - Barra spaziatrice Scendi dalla melma - UpSwindler 2 è stato creato da Nitrome come gioco flash e successivamente emulato in HTML5 da AwayFL. Gioca agli altri giochi flash di Nitrome su Poki: Swindler, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Skywire, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3, Caos della Caverna, Ammutinamento, skywire-2, Tiro Doppio, Soggetto Test Verde e Soggetto Test Blu

