Skywire 2 è un gioco platform d'azione creato da Nitrome. In questo gioco aiuterai a trasportare i passeggeri alla stazione mentre navighi sulla rotaia. Evita animali robotici pericolosi come struzzi, pappagalli, rinoceronti e cammelli, poiché potrebbero far cadere i tuoi passeggeri. C'è anche una modalità di gioco per le corse a due giocatori! Vai avanti e salta su questo classico del trasporto su rotaia! Su - W o freccia verso l'alto Giù - S o freccia verso il basso Skywire 2 è stato creato da Nitrome come gioco flash e successivamente emulato in HTML5 da AwayFL. Gioca agli altri giochi flash di Nitrome su Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Caos nelle caverne, Ammutinamento, Skywire, Tiro doppio, Soggetto test verde e Soggetto test blu

