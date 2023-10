Silly Sausage è un gioco arcade creato da Nitrome. In questo classico gioco flash sei un cane elastico che deve navigare attraverso i livelli cercando di raccogliere tutte le gemme necessarie e poi raggiungere il traguardo. Ci sono 30 livelli in Silly Sausage e vari tipi di nemici pericolosi come Blades, Fireballs, Bubbles e Spike Diamonds. Riesci ad allungarti fuori dalla tua zona di comfort e raccogliere tutte le gemme in tempo record? Stretch dog - WASD o tasti frecciaSilly Sausage è stato creato da Nitrome come gioco flash e successivamente emulato in HTML5 da AwayFL. Gioca agli altri giochi flash di Nitrome su Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Cave Chaos 2, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3, Caos della Caverna, Ammutinamento, Skywire, Tiro Doppio, Soggetto Test Verde e Soggetto Test Blu

Sito web:poki.com

