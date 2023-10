Mutiny è un gioco di strategia d'azione creato da Nitrome. Il giocatore assume il ruolo di pirati che combattono contro altri nemici in mare utilizzando varie armi, la maggior parte delle quali sono disponibili in quantità limitate. Sei pronto per diventare il più avvincente gioco di battaglie marittime tattiche per due giocatori? Mira e spara: tieni premuto il pulsante sinistro del mouse e rilascialo per sparare. Mutiny è stato creato da Nitrome come gioco flash e successivamente emulato in HTML5 da AwayFL. Gioca agli altri giochi flash di Nitrome su Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Cave Chaos, Cave Chaos 2, Skywire, Twin Shot, Soggetto test verde e Soggetto test blu

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Mutiny. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.