Scribble è un gioco in stile Lemmings realizzato da Nitrome. In questo gioco aiuterai un gruppo di piccoli personaggi a raggiungere la fine di un livello. Li aiuti disegnando linee e strutture di inchiostro per riempire o evitare trappole e trappole. I controlli sono spiegati nel gioco. Questo gioco è stato creato da Nitrome come gioco flash e successivamente emulato in HTML5 da AwayFL per Poki. Gioca agli altri giochi flash di Nitrome su Poki: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Caos nelle caverne, Ammutinamento, Skywire, Tiro doppio, Soggetto test verde e Soggetto test blu

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Scribble. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.