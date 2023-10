Test Subject Blue è un gioco platform d'avventura sviluppato da Nitrome il 2 marzo 2011. Sei uno scienziato che esegue esperimenti con creature organiche. Questo gioco platform ti mette al centro di complicati laboratori scientifici e pone l'accento sulla raccolta di oggetti. In ogni livello, devi acquisire enzimi per creare reazioni chimiche. Salta da una piattaforma all'altra, trasportati attraverso pareti luminose e completa tutti i livelli. Sei pronto a sperimentare? Muovi - Tasti freccia Spara - Tasto spazio Prova Soggetto Blue è stato creato da Nitrome come gioco flash e successivamente emulato in HTML5 da AwayFL. Gioca agli altri giochi flash di Nitrome su Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Skywire, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Caos della caverna, Ammutinamento, skywire-2, Tiro gemello, Soggetto verde e Swindler

Sito web:poki.com

