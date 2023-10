Angry Gran Run è un gioco di corsa senza fine in cui giochi nei panni della nonna arrabbiata preferita da tutti! La nonna è a piede libero e non fa prigionieri. Corri per le strade di Miami e schiva delfini, dinosauri, robot e altro ancora nella tua missione per portare la nonna il più lontano possibile! Salta sopra macchine e tavole da surf, scivola sotto i dirigibili e fai le manovre in curva, il tutto mentre cerchi di raccogliere quante più monete possibile. Freccia su: salta Freccia giù: diapositiva Frecce sinistra/destra: svoltare gli angoli Tasti A/D: spostati a sinistra/destra La serie Angry Gran Run è creata da AceViral, con sede nel Regno Unito. Sono anche i creatori di Bike Mania, Batman & The Flash: Hero Run e molti altri titoli di successo.

Sito web:poki.com

