Double Dodgers è un gioco di abilità in cui devi guidare il tuo personaggio camminando su un marciapiede pericoloso, mentre giochi sul tuo cellulare! Muoviti da sinistra a destra per schivare gli ostacoli che ti ostacolano e salta con il personaggio sul tuo telefono per sopravvivere. Controlla entrambi i personaggi contemporaneamente senza cadere per ottenere un punteggio elevato! Puoi sbloccare tantissime skin diverse per il tuo telefono giocando. Riuscirai a schivare due volte per le strade? Controlli: Sposta - tasti freccia / wasd Informazioni sul creatore: Double Dodgers è stato creato da Pelican Party. Sono conosciuti per Nugget Royale e Ducklings.io, entrambi giocabili qui su Poki!

