Bumpy Flop è un gioco di abilità in cui devi superare una serie di ostacoli per finire il livello. Tutti gli ostacoli che corrispondono al colore del tuo personaggio sono sicuri. Colpire qualsiasi altro colore comporterà la fine del gioco! Usa oggetti dello stesso colore per creare barriere intorno a te, che puoi usare per spingere via altri ostacoli che non puoi toccare. Riuscirai a completare tutti i livelli di Bumpy Flop? Controlli: Sposta - usa o mouse Riavvia - invio Informazioni sul creatore: Bumpy Flop è stato creato da Working Title Studios. Sono conosciuti per Super Planet Fun Time e Floppy Tower, entrambi giocabili su Poki!

Sito web:poki.com

