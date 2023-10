Hot Dog Zombies è un gioco di abilità in cui devi lanciare hotdog agli zombi che prendono d'assalto la spiaggia. Assicurati di colpirli abbastanza volte per ucciderli. Dopo ogni livello guadagni denaro per migliorare le tue abilità di lancio e i tuoi danni. Fai attenzione agli zombi più grandi, poiché subiscono molti più colpi prima di cadere. Controlla la loro pancia per sapere esattamente quante volte devi colpirli. Riuscirai a sconfiggere tutti gli zombi? Controlli: fai clic e trascina - spara Informazioni sul creatore: Hot Dog Zombies è stato creato da Working Title Studios. Sono conosciuti per Super Planet Fun Time, Floppy Tower e Bumpy Flop, tutti giocabili qui su Poki!

Sito web:poki.com

