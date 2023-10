Bastoni e pietre possono rompere le ossa, ma non lasciare che il giavellotto nemico ti butti giù dalla torre! Fai clic e trascina indietro per aumentare la potenza del tuo lancio e abbattere il tuo nemico. Il consiglio dei professionisti: colpiscili in testa ed è una vittoria immediata! Sblocca poteri speciali come saltare e abbassarsi per aiutarti a raggiungere il tuo punteggio più alto. Controlli: Mouse: mira, determina la potenza e spara W - salta (una volta sbloccato) S - abbassati (una volta sbloccato)

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Javelin Fighting. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.