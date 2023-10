Spooky Squashers è un gioco di sport in cui sei uno squash che gioca a squash e devi fuggire da un castello spettrale pieno di fantasmi. Fai oscillare la racchetta per lanciare una palla verso i tuoi nemici. Sconfiggerai un servitore una volta che la tua palla lo avrà colpito abbastanza volte da metterlo fuori combattimento. Ma se la tua palla rimbalza contro un muro tre volte di seguito senza toccare un nemico, perderai quella palla. Quindi fai attenzione alla mira o, se non puoi, prova a prendere le palle e colpirle di nuovo prima che scompaiano. Arricchisci il tuo gioco con potenziamenti come la palla da bowling e il missile, sblocca fantastici equipaggiamenti come la pala o la padella e finisci il gioco in ogni livello di difficoltà offerto. Una volta diventato un maestro dello squash, potrai sconfiggere il malvagio Chef Ghost o arrivare tra i primi dieci nelle classifiche! Spooky Squashers è stato creato da Raviv Elon. Questo è il loro primo gioco su Poki!Puoi giocare a Spooky Squashers gratuitamente su Poki.Spooky Squashers è giocabile solo sul tuo computer per ora.

