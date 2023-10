Kingpin Bowling è un gioco sportivo arcade creato da Frosty Pop. Il bowling non è mai stato così divertente e colorato! Scendi lungo la pista da bowling e cerca di evitare ostacoli come bibite rovesciate, ciambelle, matite e altro ancora! Colpisci tutti i birilli di fila per attivare la modalità strike e accumulare monete. Sei pronto per un'esperienza di bowling indimenticabile? Freccia sinistra/destra: muovi a sinistra/destra Kingpin Bowling è un gioco sportivo arcade creato da Frosty Pop. Questo è il loro primo gioco su Poki!

Sito web:poki.com

