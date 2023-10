TinyTownRacing è un gioco di guida in 3D in cui cerchi di evitare di colpire altre auto nel traffico intenso. Guida la tua auto a sinistra e a destra per evitare tutti gli ostacoli sulla mappa. Raccogli le monete d'oro sparse in giro per aggiornare e personalizzare la tua auto con nuove skin uniche e lucenti. Più guiderai accelererai, quindi questo gioco metterà alla prova i tuoi riflessi! Per quanto tempo puoi andare in TinyTownRacing senza schiantarti? Riesci a sbloccare tutte le skin del gioco? Vai a sinistra: tasto freccia A o sinistra. Vai a destra: tasto freccia D o destra. TinyTownRacing è stato creato da VKrishna, uno sviluppatore di giochi con sede in India. Questo è il loro primo gioco su Poki!

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a TinyTownRacing. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.