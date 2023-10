City Car Driving: Stunt Master

City Car Driving Simulator: Stunt Master è un gioco di auto creato da BoneCracker Games. Questo gioco ti mette a bordo di auto davvero straordinarie che potrai guidare attraverso una grande città. Evita il traffico, evita i poliziotti e fai acrobazie: questo è l'obiettivo finale di questo gioco. In tutta la città ci sono tantissimi grandi salti, giri circolari e tantissimi posti dove andare alla deriva. Ogni acrobazia o deriva che completi aumenta il tuo contatore di punti. Con questi punti puoi sbloccare auto nuove, migliori e più veloci. E se non vuoi fare acrobazie, puoi semplicemente divertirti guidando per la città. Questo è il gioco di guida automobilistica realistico che stavi aspettando. Controllo del veicolo: WASD o tasti freccia Freno a mano: barra spaziatrice Indicatori di direzione: Q (sinistra) o E (destra) Fari: L Avvia o ferma l'auto: IN Accelerazione in entrata: F Cambia visuale telecamera : CPausa: EscapeCity Car Driving: Stunt Master è stato creato da BoneCracker Games. Gioca agli altri loro giochi di corse automobilistiche su Poki: burnout-drift, Burnout Drift: Hilltop, Burnout Drift: Seaport Max e Toy Car Simulator

Sito web:poki.com

