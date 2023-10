Flying Car Simulator è un gioco di guida 3D creato da Blue Axis. In questo gioco puoi guidare liberamente per la città o volare direttamente se guidare è troppo noioso per te. Goditi la vista della città dall'alto mentre esegui i cerchi a mezz'aria per mostrare le tue abilità di volo e dimostrare che puoi accettare una sfida. Ci sono diverse auto tra cui scegliere, quindi scegli quella più adatta a te. E non dimenticare di sfruttare nitro per un dolce aumento di velocità! Guida - Tasti WASD Vola (o atterra) - Freno - Barra spaziatrice Nitro - ShiftFlying Car Simulator è stato creato da Blue Axis. Questo è il loro primo gioco su Poki!

Sito web:poki.com

