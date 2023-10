Cyber ​​Cars Punk Racing è un gioco di guida 3D in cui partecipi a gare automobilistiche ad alta velocità in una città futuristica alle stelle. Vai a tutto gas e brucia l'asfalto mentre schivi e sorpassi i tuoi avversari, attiva la nitro per accelerare ancora di più e fai quello che serve per vincere la gara! Puoi raccogliere denaro completando le missioni e spenderlo in skin, potenziamenti e nuove auto. Gioca al Free Ride per raccogliere diamanti e sbloccare un'auto segreta ancora più bella. Esistono anche altre modalità di gioco avvincenti come Carriera, Hot Chase e Battle Arena. Riuscirai a dimostrare il tuo bisogno di velocità e ad essere il miglior pilota in questa città cibernetica? Cyber ​​Cars Punk Racing è stato creato da AYN Games. Realizzano giochi di corse e di guida 3D realistici. Questo è il loro primo gioco su Poki!

