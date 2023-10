Demolition Derby Crash Racing è un gioco di corse online creato da Destruction Crew. In questo gioco devi sopravvivere in un'arena di auto da corsa veloci distruggendo le altre auto. Scegli la tua muscle car e inizia a correre in una varietà di modalità e distruggi tutte le auto sulla tua strada. Il gioco presenta più tracce, eventi, modalità e auto da sbloccare. Assicurati di evitare le auto in arrivo ad alta velocità e di diventare un incidente d'auto. Il gioco è dotato di un motore fisico di crash realistico, che rende la distruzione di altre auto ancora più bella. Acquista nuove auto o aggiorna la tua auto nel garage. Aggiorna il motore, l'armatura, i freni e altro ancora! Prova la nuova modalità infinita, sopravvivi il più a lungo possibile nell'arena e stabilisci un nuovo record! Gareggia, evita, schianta e sconfiggi i tuoi avversari per diventare il campione definitivo di Demolition Derby Crash Racing. WASD - muovi Spazio - nitroEsc - menu Demolition Derby Crash Racing è stato creato da Destruction Crew, con sede nei Paesi Bassi. Hanno anche creato Rocket Soccer Derby che ora è disponibile su Poki.

Sito web:poki.com

