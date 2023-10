School Bus Demolition Derby è un simulatore di derby di distruzione 3D con una svolta. Scegli uno dei tanti autobus scolastici e inizia a competere in vari eventi di derby di demolizione in tutto il mondo. Sblocca potenziabili, nuovi motori e verniciature utilizzando la valuta che hai guadagnato distruggendo altri veicoli. La fisica è molto realistica in questo gioco, quindi cerca di mirare ai lati degli altri autobus per ottenere il massimo impatto. Sei pronto a istruire i tuoi avversari? Drive - Tasti WASD Nitro - Tasto spazioSchool Bus Demolition Derby è stato creato da Destruction Crew. Dai un'occhiata agli altri loro giochi Rocket Soccer Derby e Demolition Derby Crash Racing su Poki!

Sito web:poki.com

