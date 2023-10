Zombie Derby è un gioco di corse combinato con un festival di uccisioni di zombi, creato da Brinemedia. Guida la tua macchina per uccidere gli zombi che si mettono sul tuo cammino. Assicurati di usare saggiamente il carburante quando lo finisci. Quando rimani fermo, sarà facile pregare per gli zombi che ti vengono incontro. Inoltre, non dimenticare di usare i tuoi potenziamenti nitro perché possono aiutarti a superare quella collina o il divario. Accelera - W/Freccia su Spara con la pistola - Barra spaziatrice Usa nitro - Maiusc L Inclina avanti/indietro - Freccia sinistra/destra Zombie Derby era creato da Brinemedia, ed è il primo capitolo della serie Zombie Derby, che contiene anche Zombie Derby 2.

Sito web:poki.com

