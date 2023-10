Zombie Derby: Blocky Roads è un gioco d'azione che combina la guida con gli zombi e la distruzione. Il pericoloso mondo post-apocalittico pullula di zombi e solo i piloti più coraggiosi ed esperti e i sopravvissuti più tenaci rimarranno in piedi. Partecipa a una follia omicida di zombi sulla tua auto e libera il tuo percorso da detriti e nemici. Devi prestare attenzione al livello del carburante o la tua auto si guasterà a livello medio. Guadagna denaro e spendi i tuoi soldi in nuove auto brutali, grandi cannoni e ottimizzazioni dei veicoli. Vai avanti e provaci! Riesci a finire tutte le fasi con 3 stelle? Accelera - W / Up Spara pistola - Barra spaziatrice Usa Nitro - Shift sinistro Inclina avanti / indietro - A / D o tasti freccia sinistra / destra Zombie Derby: Blocky Roads è creato da Brinemedia. Dai un'occhiata agli altri loro giochi ricchi di azione su Poki: Zombie Derby, Zombie Derby 2 e Zombie Derby: Pixel Survival

