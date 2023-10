Rocket Soccer Derby è una miscela frenetica di un gioco di calcio, un gioco di macchine e un gioco di simulazione tutto in uno. Devi girare per un campo da calcio e cercare di segnare gol contro il tuo avversario. Puoi scegliere di giocare una partita veloce oppure puoi scegliere di entrare nella Rocket League. Entrando nella Rocket League partecipi alla competizione e puoi guadagnare denaro di gioco e ingranaggi per potenziare la tua auto! Inizi nella Lega Principianti, ma una volta che hai preso la mano puoi rapidamente promuovere alla Lega Intermedia e forse puoi anche raggiungere la Lega Esperti. Dai tutto e vinci il campionato! Come si gioca: Rocket Soccer Derby è stato creato da Destruction Crew. Hanno anche creato Demolition Derby Crash Racing per Poki.

