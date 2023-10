Linebacker Alley 2 è il secondo capitolo della popolare serie Linebacker Alley. È un gioco di football americano, creato da Tony Corbin. In Linebacker Alley 2, l'obiettivo è sfondare le linee difensive del tuo avversario e segnare un touchdown. Ogni volta che segni un touchdown, entri in un nuovo livello con più avversari che cercano di affrontarti. In questa versione non solo puoi usare il vicolo, ma puoi correre per tutto il campo. Il gioco ha 14 livelli. Muovi - Tasti freccia Boost - W Spin - STony Corbin ha creato la serie Linebacker Alley. Oltre a Linebacker Alley 2, ha creato anche Linebacker Alley, disponibile anche su Poki.

Sito web:poki.com

