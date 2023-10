Rooftop Snipers 2 è un gioco sparatutto online creato da New Eich Games pubblicato nel 2019. L'obiettivo è mostrare le tue abilità da cecchino per rimanere sul tetto. Rooftop Snipers 2 può essere giocato con due giocatori. Puoi anche personalizzare la tua arena di gioco per il matchup definitivo. Sblocca più personaggi per combattere le tue epiche battaglie e vedi se riesci prima a sparare al tuo avversario dal tetto. W – Salta E-Spara Io salto O - Spara Rooftop Snipers 2 è creato da New Eich Games, i creatori dell'originale Rooftop Snipers, Getaway Shootout, Tube Jumpers e Ping Pong Chaos. Hanno sede negli Stati Uniti.

