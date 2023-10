Ping Pong Chaos è un gioco di ping-pong online creato da New Eich Games. Gioca a ping-pong saltando per colpire la palla negli stadi sportivi, nei bar e in montagna. Prova diverse modalità di rotazione e palline per un divertimento extra. Gioca contro il computer o un amico in modalità Torneo. Ping Pong Chaos è stato creato da New Eich Games, i creatori di Rooftop Snipers 2, Getaway Shootout e Tube Jumpers.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Ping Pong Chaos. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.