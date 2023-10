99 Balls è un gioco arcade sviluppato da BuyHTML5. Infondendo nuova vita a giochi classici come Bubble Shooter e Breakout, 99 Balls ravviva un po' le cose. Noterai delle palline con dei numeri sopra. Ogni numero corrisponde a quante volte devi colpire una pallina per distruggerla prima che raggiunga il fondo dello schermo. Puoi raccogliere cerchi dopo aver distrutto una palla e successivamente spendere detti cerchi per sbloccare nuove armi e massimizzare il divertimento. Ho 99 palline, ma la pallina che avrai in questo gioco non è una. Fai clic e trascina il cursore per mirare e rilascia per sparare. Suggerimento: non mirare a una singola pallina. Utilizza invece la guida al tiro per definire la strategia delle tue mosse.99 Balls è stato creato da BuyHTML5. Gioca agli altri loro giochi su Poki: Ice Cream, Please!, Dunkbrush, Hypersnake, Scary Hill, Tiny Fishing e Winter Dodge.

