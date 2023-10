Ice Cream, Please!

Gelato, per favore! è un gioco di simulazione di ristoranti creato da BuyHTML5. In questo gioco sei il proprietario di una piccola gelateria. Combina sapori, condimenti, frutta e noci per creare l'ordine perfetto per il tuo cliente. Tocca gli ingredienti per preparare il tipo di gelato desiderato dal tuo cliente e tocca il segno di spunta verde quando hai finito. Più veloce sei, più punti guadagnerai. Preparati a diventare il proprietario della gelateria più famosa della città! Come giocare: tocca i coni, i tipi di gelato o le guarnizioni per selezionarli e utilizzarli. Informazioni sul creatore: Gelato, per favore! è stato creato da BuyHTML5. Dai un'occhiata agli altri loro giochi su Poki: 11-11, Dunkbrush, Hypersnake, Scary Hill, Tiny Fishing e Winter Dodge.

Sito web:poki.com

