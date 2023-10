Papa's Scooperia è un gioco di gestione di ristoranti creato da Flipline Studios. Servi deliziosi sundaes a file di clienti affamati al Papa's Scooperia. Il quattordicesimo gioco della serie Papa's Restaurants, questo gioco in stile arcade inizia con la personalizzazione del tuo personaggio. Hai perso tutti i tuoi soldi visitando una grande città, ma Papa Louie viene in soccorso offrendoti un lavoro nella sua nuova gelateria. Prepara deliziosi biscotti per le coppe di gelato, metti il ​​gelato nei gusti che ogni cliente ama e cospargi i condimenti su una porzione abbondante di fondente o panna montata. Gestisci il tuo tempo per raccogliere suggerimenti e rendere felici i tuoi clienti. Attenzione ai clienti esigenti.Seleziona, trascina e sposta gli ingredienti: pulsante sinistro del mousePapa's Scooperia è stato creato da Flipline Studios. Gioca anche ad altri giochi di Papa's Games su Poki: Papa's Burgeria, Papa's Pizzeria, Papa's Taco Mia, papa-s-freezeria, Papa's Sushiria

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Papa's Scooperia. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.