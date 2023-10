Papa's Sushiria è un gioco di gestione di ristoranti creato da Flipline Studios. Prepara gustosi pasti a base di sushi per i clienti affamati! Hai appena trovato un nuovo lavoro da Papa's Sushiria. Dopo aver seguito l'addestramento, sarai pronto per preparare molti tipi diversi di pesce. Soddisfa rapidamente ogni ordine di cibo e bevande per guadagnare il massimo dei suggerimenti! Seleziona, trascina e sposta gli ingredienti: pulsante sinistro del mousePapa's Sushiria è stato creato da Flipline Studios. Gioca anche ad altri giochi di Papa's Games su Poki: Papa's Burgeria, Papa's Pizzeria, Papa's Taco Mia, papa-s-freezeria, Papa's Scooperia

Sito web:poki.com

