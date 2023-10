Papa's Pizzeria è un gioco di cucina creato da Flipline Studios. Prendi il tuo impasto e preparati per una deliziosa avventura in pizzeria! Sei sulla buona strada per diventare la migliore pizzeria della città. Prendi gli ordini, prepara l'impasto, aggiungi i condimenti e servi pizze affettate con cura a tutti i tuoi stravaganti clienti. Controlla ogni fase del processo di preparazione della pizza e destreggiati tra ogni area del ristorante. Passa alla Topping Station per aggiungere una varietà di condimenti a ogni pizza. Spostati alla Bake Station per cuocere le pizze nel forno finché non saranno cotte al punto giusto. Salta alla stazione di taglio per tagliare la pizza a fette perfette. Ogni stazione è un'esperienza pratica, in cui dovrai trascinare, scorrere e toccare durante il processo di costruzione della pizza. Usa i tuoi sudati consigli per acquistare miglioramenti al ristorante e cappelli da indossare, e puoi anche decorare la tua hall con mobili e poster del negozio di mobili. Riuscirai a trasformare la tua pizzeria nella catena di fast food più famosa al mondo? Seleziona, trascina e sposta gli ingredienti: pulsante sinistro del mousePapa's Pizzeria è stato creato da Flipline Studios e successivamente è stato emulato in HTML5 da AwayFL. Gioca anche ad altri giochi di Papa's Games su Poki: Papa's Burgeria, Papa's Taco Mia e Papa's Freezeria

Sito web:poki.com

