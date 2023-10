Papa's Taco Mia è un gioco di cucina creato da Flipline Studios. Costruisci la Taqueria più grande e stravagante che chiunque abbia mai visto! Dopo aver vinto una gara di mangiatori di tacos, ti verranno assegnate le chiavi di Papa's Taco Mia! Buona fortuna però, perché tutti i tuoi clienti preferiti sono tornati e hanno portato degli amici. Sblocca tutti i tipi di ingredienti e migliora il tuo negozio in termini di stile e velocità. Cerca di accontentare gli schizzinosi Closer e disorienta Jojo, il critico gastronomico, con le tue abilità selvagge nel preparare i tacos! Prendi gli ordini, prepara le conchiglie, aggiungi i condimenti e servi! Usa i tuoi sudati consigli per acquistare miglioramenti al ristorante e cappelli da indossare, e puoi anche decorare la tua hall con mobili e poster del negozio di mobili. Riuscirai a trasformare la tua taqueria nella catena di fast food più famosa al mondo? Seleziona, trascina e sposta gli ingredienti: pulsante sinistro del mousePapa's Taco Mia è stato creato da Flipline Studios e successivamente emulato in HTML5 da AwayFL. Gioca anche ad altri giochi di Papa's Games su Poki: Papa's Pizzeria, Papa's Burgeria e Papa's Freezeria

Sito web:poki.com

