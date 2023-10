Papa Louie: When Pizzas Attack è un gioco platform in cui vivi un'avventura per salvare i clienti di Papa Louie dal famigerato Onion Ring. I tuoi clienti sono stati trasformati in appiccicosi mostri di pizza e hanno bisogno di te e della tua attrezzatura da cucina per salvarli. Prendi la tua fidata pagaia e le bombe al peperoncino e completa uno dei 12 livelli contenenti i mostri della pizza! Passa da Big Pauly per fare scorta di bombe al peperoncino in cambio di monete. Senti il ​​Pizza Panic? Papa Louie: When Pizzas Attack è stato sviluppato nel 2006 da Flipline Studios, un team di sviluppo di giochi americano. Successivamente, è stato portato su HTML5 da AwayFL. Dai un'occhiata agli altri loro giochi leggendari su Poki: Papa's Burgeria, Papa's Freezeria, Papa's Pizzeria e Papa's Taco Mia. Ci sono quattro mondi principali e ciascuno è composto da tre fasi. Ci sono un totale di 12 livelli nel gioco: Campi multicereali, Pasta Jungle, Tomato Sauce City e Mine Field. Il sergente Crushida Pepper, o Sarge, il principale antagonista e anche il padrone di tutti i nemici nel gioco. puoi giocare a Papa Louie: When Pizzas Attack gratuitamente su Poki. Papa Louie: When Pizzas Attack è giocabile solo sul tuo computer per ora.

Sito web:poki.com

