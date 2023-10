Papa's Bakeria è un gioco di gestione di ristoranti in cui gestisci una panetteria. Hai il compito di preparare e servire deliziose torte per soddisfare i tuoi clienti fedeli. Non dimenticare di completare tutti gli obiettivi e di servire tutti i clienti VIP per massimizzare il successo della tua panetteria! Assicurati di condividere Papa's Bakeria con i tuoi amici e mostra loro che sai progettare e gestire la migliore panetteria della città! Riesci a sbloccare tutte le ricette speciali in Papa's Bakeria? Seleziona, trascina e sposta gli ingredienti: pulsante sinistro del mouse Papa's Bakeria è stato creato da Flipline Studios e successivamente emulato in HTML5 da AwayFL. Gioca agli altri giochi di Papa's su Poki: Papa's Hotdogteria, Papa's Freezeria, Papa's Pizzeria, Papa's Burgeria, Papa Louie: When Pizzas Attack e Papa's Taco Mia Puoi giocare a Papa's Bakeria gratuitamente su Poki. Papa's Cheeseria è giocabile solo su desktop per ora.

Sito web:poki.com

