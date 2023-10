I dessert surgelati stanno attaccando gli umani! Papa Louie 3: Quando Sundaes Attack inizia con l'inaugurazione di Seaside Freezeria. A causa di uno strano incidente, i gelati sono diventati malvagi e vogliono uccidere tutti. I migliori lavoratori del ristorante di papà sono stati legati e ora devi aiutarli! Proprio come in Papa Louie 1 e 2, sei armato di utensili da cucina professionali. Oscilla le tue armi e salta con attenzione per contrastare i nemici congelati. Raccogli monete e bonus salute per sopravvivere a ogni livello!

