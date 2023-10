Papa's Hotdogteria è un gioco di gestione di ristoranti in cui gestisci un negozio di hot dog in uno stadio di baseball. Situato all'interno dell'area ristorazione, servirai i clienti tra un inning e l'altro. Servi ai clienti i loro piatti preferiti in diverse stazioni eseguendo l'ordine esattamente nel modo giusto. Cerca di servire tutti i clienti senza commettere errori in modo da poter guadagnare il maggior numero di mance. Potrai quindi spendere i tuoi sudati guadagni per migliorare il negozio, le stazioni e le decorazioni! Ci sono molti ingredienti e condimenti a cui devi abituarti, quindi assicurati di dare un'occhiata a tutte le stazioni prima di tuffarti nell'ora di punta. Ci sono anche molti ingredienti da sbloccare! Assicurati di completare tutti gli obiettivi e di servire tutti i clienti VIP per massimizzare il successo della tua hotdogeria! Assicurati di condividere Papa's Hotdogeria con i tuoi amici e mostra loro che sai progettare e gestire il miglior negozio di hotdog della città! Seleziona, trascina e sposta gli ingredienti: pulsante sinistro del mousePapa's Hotdogeria è stato creato da Flipline Studios e successivamente emulato in HTML5 da ViaFL. Gioca agli altri giochi di Papa su Poki: Papa's Freezeria, Papa's Pizzeria, Papa's Burgeria, Papa Louie: When Pizzas Attack e Papa's Taco Mia Puoi giocare a Papa's Hotdogteria gratuitamente su Poki. Papa's Hotdogteria per ora è giocabile solo sul tuo computer.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Papa's Hotdoggeria. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.