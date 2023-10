Papa's Cupcakeria

Cuoci i cupcakes nella panetteria di Papa per guadagnare denaro! Inizierai con la formazione al ristorante. Scopri come prendere ordini, mescolare l'impasto e cuocere i cupcake. Visita la stazione di costruzione durante l'ultimo passaggio di ogni ordine. Guadagna abbastanza soldi per ripagare i tuoi debiti!

Sito web:poki.com

