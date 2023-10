11-11 è un puzzle game in cui l'utente deve posizionare i blocchi su un tabellone e raggrupparli per ottenere punti. Trascina i blocchi colorati sul tabellone e guadagna punti completando righe e colonne. Presta attenzione alle forme per non rimanere senza spazio e mettiti alla prova in questo avvincente puzzle! Usa il cursore del mouse per selezionare, trascinare e posizionare i blocchi sul tabellone. Informazioni sul creatore: Hypersnake è stato creato da AcquistaHTML5. Puoi giocare agli altri loro giochi Winter Dodge e Hypersnake su Poki!

Sito web:poki.com

