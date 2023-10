Jelly Bounce 3D è un gioco arcade in cui controlli un piccolo blocco di gelatina che salta verso l'alto su varie piattaforme. Tieni semplicemente premuto il dito o il pulsante sinistro del mouse per controllare i movimenti orizzontali del blocco di gelatina. Continua a saltare dalle piattaforme alle altre senza cadere. Quella piattaforma si ridurrà una volta saltata, quindi fai attenzione alla tua mossa! Raccogli le stelle e raggiungi l'apice. Continua a raccogliere punti in modo da poter aggiornare le skin di gelatina. Fai clic o tocca un oggetto per raccoglierlo e usarlo. Jelly Bounce 3D è stato creato da BuyHTML5. Gioca agli altri loro giochi su Poki: 11-11, 99 Balls, Dunkbrush, Ice Cream, Please!, Scary Hill, Tiny Fishing e Winter Dodge Jelly Bounce 3D è giocabile gratuitamente sia sul desktop che sul cellulare su Poki: Jelly Bounce 3D

