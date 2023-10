Blast Red è un gioco di abilità in cui devi sparare ai blocchi rossi e mantenere le palline verdi sull'isola. Se le palline verdi si spengono, hai fallito il livello. Sii strategico su quale blocco sparare per primo per controllare la caduta delle palline verdi. Riesci a finire ogni livello? Controlli: Spara - clic sinistro del mouseRuota livello - premi e trascina il mouseInformazioni sul creatore: Blast Red è stato creato da Iriysoft. Dai un'occhiata agli altri loro giochi Biker Street, Cursed Treasure, Cursed Treasure 2 e Zuma Boom su Poki!

