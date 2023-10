Block Toggle è un puzzle game in cui devi superare il livello facendo apparire e scomparire parti del livello con il tasto 1/2/3. La difficoltà del gioco aumenta lentamente e vengono introdotti nuovi blocchi. Alcuni compaiono e scompaiono saltando, altri scompaiono per sempre quando li si calpesta una volta. Il gioco ti insegna lentamente ogni nuovo ostacolo e li combina in seguito. Riesci a completare tutti i livelli in Block Toggle? Controlli: Salta - freccia su o wMuovi lateralmente - freccia sinistra/destra o a/d Attiva/disattiva blocchi - 1/2/3 Informazioni sul creatore: Block Toggle è stato creato da Robert Alvarez. Questo è il suo secondo gioco su Poki dopo Isotiles!

Sito web:poki.com

