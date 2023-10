Big Tall Small è un gioco puzzle platform creato da Robert Alvarez. Risolvi Controlla più personaggi che devono raggiungere tutti un'uscita condivisa. Passa da un personaggio all'altro con dimensioni e caratteristiche diverse per completare i puzzle di ogni livello. Tre amici possono risolvere problemi che una o due persone non riescono a risolvere! Non dimenticare di condividere Big Tall Small con i tuoi amici! Sposta - WASD o tasti freccia Cambia - Giù, Spazio o Invio Ripristina - RBack - Esc o BBig Tall Small è creato da Robert Alvarez. Hanno altri giochi di pensiero su Poki: Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer e Resizer

Sito web:poki.com

