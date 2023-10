Jumping Clones è un puzzle game creato da Robert Alvarez. In questo gioco dovrai completare un livello piattaforma pieno di meccaniche speciali, ma la svolta è: controlli più personaggi contemporaneamente! Dovrai usare le tue capacità di pensiero per sincronizzare i movimenti o utilizzare il terreno per muoverti. Sarai in grado di completare tutti i livelli? Saltiamo! I tasti freccia o WASD Jumping Clones sono stati creati da Robert Alvarez. Hanno altri giochi su Poki: Resizer, Block Toggle e Isotiles.

Sito web:poki.com

