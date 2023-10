Cactu-Sama 2 è un gioco puzzle platform creato da Diemorth. Aiuta il nostro amico cactus a trovare il suo kouhai nel deserto attraversando cascate, spuntoni, trappole e blocchi volubili. Attiva e disattiva i blocchi ostacolo al momento giusto per superare i livelli senza annegare. Muoviti sopra o sotto i blocchi senza toccare l'acqua e crea una via d'uscita libera! Riuscirai a finire ogni livello prima dei tuoi amici? Condividi il gioco con loro e scoprilo! Ogni colore del blocco corrisponde a un numero: 1, 2, 3 o 4. Premi il numero corrispondente per attivare e disattivare i blocchi. Assicurati di non toccare l'acqua! Muovi: tasti freccia o scorri Cambia blocco: 1, 2, 3 o 4 Cactus-Sama 2 è creato da Diemorth. Hanno un altro gioco puzzle su Poki: Cactu-Sama e Frostwing

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Cactu-Sama 2. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.