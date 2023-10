Subway Clash 3D è uno sparatutto multiplayer in cui devi scendere nelle metropolitane e prepararti a guidare la tua squadra nella lotta alle fogne! Spara e distruggi quanti più avversari possibile per arrivare in cima alle classifiche. Raccogli più armi e potenziamenti di salute per aiutarti lungo il percorso. Subway Clash 3D su Poki funziona anche sul Web mobile, così puoi portare con te il divertimento delle riprese ovunque tu vada. Freeway Interactive è noto per la serie Clash 3D e ha sede in Russia. Hanno altri giochi su Poki: Farm Clash 3D, Ninja Clash Heroes, Rocket Clash 3D, Sniper Clash 3D, Winter Clash 3D e Airport Clash 3D

Sito web:poki.com

