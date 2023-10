Ninja.io è un gioco sparatutto multiplayer creato da Rens Rongen. Crea un ninja stickman e metti alla prova i tuoi riflessi! Scegli tra un'ampia varietà di armi e sconfiggi tutti i tuoi avversari in minigiochi come Deathmatch e Cattura la bandiera! Ci sono molte armi nel tuo arsenale come pistole, fucili, fucili da caccia, pistole laser, lanciarazzi, granate e molto altro! Puoi anche eseguire salti e acrobazie per eludere e confondere i tuoi nemici. Vai avanti e dimostra il tuo valore in questo gioco sparatutto online frenetico e ricco di azione. Puoi essere il miglior ninja del mondo? Shuriken! Abbatti i tuoi avversari. Usa le leggi della fisica a tuo vantaggio. La gravità aiuta ad aumentare i danni, quindi sparare ai nemici dall'alto ti rende più potente! Muovi - A/D o frecce sinistra/destra Salta - W o verso l'altoSpara - Tocca o fai clic con il pulsante sinistro del mouseVola - Clic con il pulsante destro del mouseAiuto - HProne - XLeaderboard - VLancia granata - ECambia arma - QNinja.io è stato creato da Rens Rongen. Dai un'occhiata al loro altro gioco multiplayer su Poki: Zapper.io L'oro si guadagna giocando. Uccisioni, flag cap, vittorie DM, vittorie TDM e vittorie CTF fruttano tutte oro. Per sparare al gioco di ruolo devi sdraiarti o accovacciarti. Dovrai anche premere Q per cambiare arma. Puoi giocare a Ninja.io sul tuo browser senza installare o scaricare gratuitamente su Poki. Hai bisogno di una connessione Internet per giocare a Ninja.io su Poki. Sì, Ninja.io è completamente sicuro giocare.

Sito web:poki.com

