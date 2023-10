Blockpost Legacy è uno sparatutto cubico multiplayer in 3D con una varietà di modalità di gioco e una moltitudine di armi. Prova l'emozione di uno scontro a fuoco in tempo reale contro giocatori reali online in giochi divertenti come Deathmatch, Free for All, Elimination, Gun Game, Pistol Only e Team Deathmatch. Inoltre, puoi anche giocare a modalità divertenti come Infezione (Zombie) e Battaglia con la pala. Controlla il menu delle attività per completare le missioni e guadagnare più esperienza e potenziamenti. In questa esperienza di armi ricca di azione, più partite giochi, più sali di livello e migliori! Potrai personalizzare il tuo personaggio, aprire custodie, sbloccare skin uniche e migliorare il tuo arsenale esistente man mano che sali di livello. Esplora un arsenale completo composto da varie armi da mischia, mitragliatrici, fucili da caccia, esplosivi, fucili automatici e semiautomatici, cecchini e molto altro. Non dimenticare di invitare i tuoi amici nella tua squadra e moltiplicare il tuo potere! Muovi - Tasti WASD o freccia Spara - Tasto sinistro del mouse Mira - Tasto destro del mouse Salta - Barra spaziatrice Cambia arma - Tasti numerici Blockpost è stato creato da Skullcap Studios. Gioca al loro altro gioco su Poki: Blockpost. Puoi giocare a Blockpost Legacy gratuitamente su Poki. Puoi giocare a Blockpost Legacy sul tuo computer.

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Blockpost Legacy. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.