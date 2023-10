Bossy Toss è un gioco divertente in cui devi colpire il tuo capo più che puoi! Completa tantissime missioni e risultati per guadagnare monete e gemme. Con le tue monete puoi acquistare una grande varietà di armi, come un cactus, un pollo, razzi, frecce, fucili e persino un buco nero! Puoi persino sbloccare nuovi livelli completi. Usa abilità speciali, come Multi-Shot, per lanciare ancora più cose al tuo capo e guadagnare più punti! Riuscirai a sconfiggere il tuo capo? Bossy Toss è stato creato da No Pressure Studios. Questo è il loro primo gioco su Poki!

poki.com

